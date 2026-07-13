/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ வி.சி., ஆபீஸ் திறப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:12 AM
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ஓமலுார்: வி.சி., கட்சி சார்பிலான, ஓமலுார் மாவட்ட அலுவலகம், பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே தர்மபுரி பிரதான சாலையில் அமைக்கப்பட்-டுள்ளது. அதை, அக்கட்சி தலைவர் திருமாவளவன், நேற்று மதியம், ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார். மாவட்ட செயலர் சாமுராய்குரு உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
ரயிலில் இருந்து விழுந்தவர் சாவு
சேலம்: சேலம் - வீரபாண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன்கள் இடையே உள்ள தண்டவாளப்பகுதியில், நேற்று முன்தினம், 30 வயது மதிக்கத்-தக்க ஆண் சடலம் கிடந்தது. ரயில்வே போலீசார், உடலை கைப்-பற்றி விசாரித்ததில், ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்து இறந்தது தெரிந்தது. அவர் யார், எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் என, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.