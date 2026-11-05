தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/'சோலார் பேனல்' வைத்து அணையில் தண்ணீர் திருட்டு

'சோலார் பேனல்' வைத்து அணையில் தண்ணீர் திருட்டு

'சோலார் பேனல்' வைத்து அணையில் தண்ணீர் திருட்டு

ADDED : நவ 04, 2026 06:29 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 04, 2026 06:29 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

மேட்டூர்:மேட்டூர் அணையின் மொத்த நீர்மட்டம், 120 அடி. 152 சதுர கி.மீ., நீர்பரப்பு பகுதியை கொண்டது. கடந்த, 6 மாதங்களாக அணை நீர்மட்டம் குறைவாக இருப்பதால், 90 சதுர கி.மீ.,க்கு மேல் நீர்பரப்பு பகுதி வறண்டு காணப்படுகிறது.

அந்த நிலங்களை விவசாயிகள் உழுது பயிர் சாகுபடி செய்யத் தொடங்கி உள்ளனர். அப்பகுதிகளில் நேற்று, நீர்வளத்துறை மேட்டூர் அணை பொறியாளர் குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

அதில் சந்திரிகாபுரம், தின்னப்பட்டி, பண்ணவாடி, சேத்துக்குழி, காவேரிபுரம், மூலக்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாயிகள் சிலர், சட்ட

விரோதமாக சோலார் பேனல் பொருத்தி, அதன் மூலம் கிடைக்கும் மின்சாரத்தால், மோட்டாரை இயக்கி அணையில் தண்ணீர் திருடி, பாசனத்துக்கு பயன்படுத்துவது தெரிந்தது.

இதுகுறித்து பொறியாளர்கள் கூறுகையில், 'சோலார் பேனல்கள் சட்டவிரோதமாக பொருத்தியவர் விபரங்களை சேகரித்து, வருவாய்த்துறைக்கு அனுப்பி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us