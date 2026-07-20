/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மாணவியின் பெற்றோரை தாக்கிய வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:16 AM
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சேலம்: சேலம், குகையை சேர்ந்த, மாதையன் மகன் தளபதி, 23. இவர் அதே பகுதியை சேர்ந்த அரசு பள்ளியில், 10வது படிக்கும் மாண-வியை பின்தொடர்ந்து சென்று, காதலிக்கும்படி தொல்லை கொடுத்து வந்தார்.
இதை அறிந்த மாணவியின் பெற்றோர், தளபதியை கண்டித்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவு, வீடு அருகே மாணவியின் பெற்றோர் நின்றிருந்தனர்.அங்கு வந்த தளபதி, மாணவியின் தாயிடம் தகாத வார்-த்தையில் பேசி தகராறு செய்துள்ளார். தொடர்ந்து அவரை தள்ளி, சேலையை பிடித்து இழுத்து தாக்கியுள்ளார். தடுக்க முயன்ற மாணவியின் தந்தையையும், தளபதி தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்துச்சென்றார். இதுகுறித்து மாணவியின் தாய் புகார்படி, செவ்வாய்ப்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து, தளபதியை கைது செய்தனர்.