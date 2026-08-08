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நர்சுகள் போராட்டம்   

நர்சுகள் போராட்டம்   

ADDED : ஆக 07, 2026 04:20 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:20 PM

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படம் உண்டு சிவகங்கை, ஆக.8-நர்சு பணியிடங்களை பணிநிரவல் மூலம் நிரப்புவதை கண்டித்து தமிழ்நாடு அரசு நர்சுகள் சங்கத்தினர் சிவகங்கையில் போராட்டம் நடத்தினர். மருத்துவத்துறையில் டாக்டர் முதல் நர்சு வரை அனைத்து காலி பணியிடங்களையும் நிரப்பாமல், பணி நிரவல் மூலம் பணி அமர்த்துவதை கண்டித்தும், மருத்துவமனையில் நர்சிங் ஆபிசர் பணியிடம் ஏற்படுத்தவும், 10 ஆண்டாக தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் நர்சுகளுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தினர்.

சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனை முன் நடந்த போராட்டத்திற்கு சங்க மாவட்ட செயலாளர் தேவசேனா தலைமை வகித்தார். மாவட்ட தலைவர் மாலதி, பொருளாளர் ராணி முன்னிலை வகித்தனர். துணை தலைவர் மங்கையர்கரசி, துணை செயலாளர் சுசிலா, துணை பொருளாளர் சரஸ்வதி, செயற்குழு உறுப்பினர்கள் நாகலட்சுமி, லதா மங்கையர் கரசி போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர். நேற்று காலை 7:00 முதல் 8:00 மணி வரை பணியை புறக்கணித்து கோரிக்கை போராட்டம் நடத்தினர். ///

 

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