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சொட்டு மருந்து முகாம் பணி   ஊக்கத்தொகை விடுவிக்க கோரிக்கை   

சொட்டு மருந்து முகாம் பணி   ஊக்கத்தொகை விடுவிக்க கோரிக்கை   

ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM

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சிவகங்கை, ஆக.8-போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமில் பணிபுரிந்த அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை விடுவிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு ஐ.சி.டி.எஸ் ஊழியர், உதவியாளர் சங்க மாநில பொது செயலாளர் ஆர்.வாசுகி சிவகங்கையில் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் 43,051 மையங்களில் ஜூன் 28 அன்று போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாம் நடந்தது.

ஒரு மையத்தில் 4 பணியாளர்கள் இப்பணியில் ஈடுபட்டனர். இதற்கான ஊக்கத்தொகை நபருக்கு ரூ.50 வீதம் 3 நாட்களுக்கும், சொட்டு மருந்து வழங்கும் ஊழியருக்கு ரூ.75 என கணக்கிட்டு, மையத்திற்கு ரூ.675 வரை வழங்கப்பட வேண்டும். இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இது  வரை போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாமில் ஈடுபட்ட அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்காமல் இழுத்தடித்து வருகின்றனர். சில இடங்களில் மட்டுமே வழங்கியுள்ளனர். ஏற்கனவே அங்கன்வாடி மையங்களில் பணிச்சுமை கூடியுள்ள நிலையில், சொட்டு மருந்து வழங்கும் பணிக்கான ஊக்கத்தொகையை விடுவிப்பதிலும் அரசு அக்கறை காட்டவில்லை என்றார். ///

 

 

 

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