/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ பயன்பாடு இல்லாத பாழடைந்த கட்டடம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:21 AM
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சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரியில் பயன்படாத அரசு கட்டடங்கள் பாழடைந்து காணப்படும் நிலையில் அவற்றை இடித்து விட்டு புதிய கட்டடங்கள் கட்ட வேண்டுமென்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இப்பேரூராட்சியில் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக கட்டடம் உள்ளது. இந்த வளாகத்தில் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட பழமையான கட்டடங்கள் பாழடைந்து எந்த பயன்பாடும் இல்லாமல் பூட்டி கிடக்கிறது.
இதில் கோடவுனாக செயல்பட்ட கட்டடமும் அடங்கும். முறையான கட்டடங்கள் இல்லாததால் பொருட்கள் திறந்த வெளியில் வைக்கப்பட்டு அவையும் வீணாகி வருகிறது.
ஒன்றிய அலுவலக வளாகத்தில் காலி இடங்களிலும் பாழடைந்து கிடக்கும் பழைய கட்டடங்களை இடித்து விட்டு புதிய கட்டடங்கள் கட்ட வேண்டும்.