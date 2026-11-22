/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/வருஷாபிஷேக விழா
ADDED : நவ 21, 2026 03:06 PM
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மானாமதுரை: மானாமதுரை பூமி வரத யோக விநாயகர் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்று ஒரு வருடம் முடிந்ததை தொடர்ந்து இன்று (நவ.,21) வருஷாபிஷேக விழாவிற்காக அதிகாலை விநாயகருக்கு 18 வகையான மூலிகை பொருட்களால் திருமஞ்சனம் நடத்தப்பட்டது. கோயில் முன் சிவாச்சாரியார்கள் புனித நீர் அடங்கிய கடங்களை வைத்து ஹோமங்களை வளர்த்து புனித நீரை ஊற்றி விநாயகருக்கு அபிஷேகம் செய்தனர். தீபாராதனை, பூஜை நடைபெற்றது.
விழாவில் மானாமதுரை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.