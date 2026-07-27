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பத்ம விருது பெற விண்ணப்பம்     

பத்ம விருது பெற விண்ணப்பம்     

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 08:20 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 08:20 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM

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சிவகங்கை:அடுத்த ஆண்டு குடியரசு தினத்தன்று வழங்கப்படும் பத்ம விருதுக்கு ஜூலை 31 க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது: விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் மேன்மை பணிக்காக மத்திய அரசு பத்ம விருதுகளை (பத்ம விபூஷன், பத்ம பூஷன், பத்மஸ்ரீ) அறிவித்துள்ளது.கலை, அறிவியல், இலக்கியம், விளையாட்டு, மருத்துவம், கல்வி, தொழில்நுட்பம்,சமூக நலன், பொதுப்பணிகள், தொழில் மற்றும் இதர பிரிவுகளில் சிறந்த பணியாற்றியவர்களுக்கு 2027 ம் ஆண்டு குடியரசு தினவிழாவில் விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளது.

இந்த விருது தொழில், இனம், பாலின பாகுபாடின்றி வழங்கப்படுகிறது. மேலும் விபரத்திற்கு https://awards.gov.in மற்றும் https://padmaawards.gov.in இணையதளத்தில் விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்து, அதன் 3 நகல்களை எடுத்து ஜூலை 31 க்குள் சிவகங்கை மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் அலுவலகத்தில் சமர்பிக்க வேண்டும் என்றார். ///

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