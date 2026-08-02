/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ விளக்கு பூஜை
ADDED : ஆக 02, 2026 01:24 AM
அ நிறம் | அளவு
காரைக்குடி: அமராவதி புதுார் சாரதா நிகேதன் சேவா சமிதி, சாரதா நிகேதன் மகளிர் கல்லூரி மற்றும் சாரதா வித்யாலயா மெட்ரிக் பள்ளி சார்பில், காரைக்குடி நகர சிவன் கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை நடந்தது.
செயலர் சாரதேஸ்வரி பிரியா, ராமகிருஷ்ண பிரியா வழிபாடு செய்தனர். கோயில் நிர்வாகிகள், மாணிக்கவாசகர் இறை நற்பணி மன்ற தலைவர் மீனாட்சி, மருத்துவர் ராதா, மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.
* பெரிய கோட்டை அங்காள பரமேஸ்வரி கோயிலில் உலக நன்மைக்காகவும் நல்ல மழை பெய்து விவசாயம் செழிக்க வேண்டியும் ஆடி மூன்றாவது வெள்ளியன்று 108 திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது.
அம்மனுக்கு 18 வகையான மூலிகை பொருட்களை கொண்டு அபிேஷகம் நடந்தது. விளக்கு பூஜையில் பெரிய கோட்டை மற்றும் சுற்று வட்டார கிராம பகுதிகளை சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.