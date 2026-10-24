தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/வழிப்பறியில் மூவர் கைது

வழிப்பறியில் மூவர் கைது

வழிப்பறியில் மூவர் கைது

UPDATED : அக் 16, 2026 05:38 PM

ADDED : அக் 16, 2026 05:36 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 16, 2026 05:38 PM ADDED : அக் 16, 2026 05:36 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திருப்புவனம்: திருப்புவனம் புதூரைச் சேர்ந்தவர் ராஜபாண்டியன் , சென்னை தனியார் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணிபுரியும் இவர் விடுமுறைக்காக கடந்த மாதம் 14ம் தேதி திருப்புவனம் வந்தார்.

அவரிடம் மூன்று பேர் அரிவாளை காட்டி அலைபேசியை பறிக்க முயன்று தப்பினர். சி.சி.டி.வி., காட்சிகளின் அடிப்படையில் திருப்புவனம் இந்திரா நகரைச் சேர்ந்த தனுஷ்குமார் 25, தினேஷ் 24, கண்ணன் 20, ஆகிய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us