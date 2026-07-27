/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ சுனையில் விழுந்து தொழிலாளி பலி
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:18 PM
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சிங்கம்புணரி: சிவகங்கை மாவட்டம் பிரான்மலை சுனையில் விழுந்து தேனி மாவட்டம் ஓடைப்பட்டியை சேர்ந்த கட்டட தொழிலாளி காட்டுராஜா 36, உயிரிழந்தார்.
ஓடைப்பட்டியை சேர்ந்த சிலர், பிரான்மலை மலை உச்சியில் உள்ள மலையாண்டி கோயிலில் நடக்கும் புனரமைப்பு பணி செய்கின்றனர். இதில் காட்டுராஜாவும் ஈடுபட்டு வந்தார். இவரை ஜூலை 25 முதல் காணவில்லை. பல இடங்களிலும் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில், நேற்று காலை பிரான்மலை சுனையில் இவரது உடல் கிடந்தது.
அங்கு தவறி விழுந்து இறந்தது தெரியவந்தது. சதுர்வேதமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.