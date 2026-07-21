/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ மின் ஒயர் திருட்டு குடிநீர் விநியோகம் பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM
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கடமலைக்குண்டு, ஜூலை 22-
மயிலாடும்பாறை - பொன்னம்படுகை ரோட்டில் தனியார் பண்ணை அருகே வைகை ஆற்றப்படுகையில் தலைமை நீரேற்று நிலையம் செயல்படுகிறது. குமணன்தொழு உட்பட 10 கிராமங்களுக்கு குடிநீர் பம்ப் செய்து அனுப்பப்படுகிறது. பம்ப் ஆபரேட்டராக கடமலைக்குண்டு கரட்டுப்பட்டியை சேர்ந்த பாண்டியன் 60, பணி செய்கிறார். இரு நாட்களுக்கு முன்பு இரவில் மோட்டாரை நிறுத்திவிட்டு மறுநாள் காலை மோட்டார் ஆன் செய்வதற்காக சென்றுள்ளார். அப்போது மின் கம்பத்திலிருந்து பம்ப் ரூமிற்கு செல்லும் 50 மீட்டர் நீளகேபிள் ஒயர் திருடப்பட்டிருந்தது. இதனால் கிராமங்களில் குடிநீர் வினியோகம்பாதித்தது. புகாரில் மயிலாடும்பாறை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.