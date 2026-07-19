400 தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை சிகிச்சை

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:39 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:13 PM
தேனி:மாவட்டத்தில் உள்ள நகராட்சி, பேரூராட்சி உள்ளிட்ட உள்ளூர் நிர்வாகத்துடன் இணைந்து தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் கால்நடை துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். தெருக்களில் சுற்றும் நாய்களை கட்டுப்படுத்த அவற்றுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்த மாதத்தில் மாவட்டத்தில் இதுவரை 400 தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கால்நடை துறை அதிகாரிகள் கூறினர்.
அவர்கள் கூறியதாவது, உள்ளாட்சி அலுவலர்கள் உதவியுடன் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும் நாய்கள் 3 முதல் 6 நாட்கள் வரை கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டு, பின் விடுவிக்கப்படுகிறது. கருத்தடை சிகிச்சையின்போதே ரேபீஸ் தடுப்பூசியும் செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் வெறிநாய்கடி பாதிப்புகள் குறையும். தெருநாய்கள் இனப்பெருக்க காலம் ஆக.,ல் துவங்குவதால் விரைவாக கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யும் வகையில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுவருகிறது. வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் நாய்களும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி, கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்து வருகிறோம். தேவைப்படுவோர் அருகில் உள்ள உள்ளாட்சி அதிகாரிகள் அல்லது அரசு கால்நடை மருந்தகங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றனர்.