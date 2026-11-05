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நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும்
UPDATED : நவ 04, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:59 PM
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தேனி: அதிக ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளால் சிறு குழந்தைகள், முதியோர், நோயாளிகள் சிரமம் அடைகின்றனர். எனவே திபாவளி அன்று காலை 6:00 மணி முதல் 7:00 மணி வரை, இரவு 7:00 மணி முதல் 8:00 மணி வரை மட்டும் ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிக்க நேரம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டும் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும். ஒலி மாசு, காற்று மாசு குறைவாக ஏற்படுத்தும் பசுமை பட்டாசுகளை மட்டும் வெடிக்க வேண்டும். திறந்த வெளியில் வெடிக்க வேண்டும். அதிக ஒலி எழுப்பும், தொடர்ச்சியாக வெடிக்க கூடிய வெடிகளை தவிர்க்க வேண்டும். குடிசைகள், எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய இடங்களுக்கு அருகில் பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.