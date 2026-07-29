﻿ ஓய்வூதியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:22 AM
தேனி: தேனி நகராட்சி அலுவலகம் முன் அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
வட்டக்கிளை தலைவர் ராமசந்திரன் தலைமை வகித்தார். கட்டணமில்லா மருத்துவ சிகிச்சை என கூறி 5 ஆண்டுகளில் சிகிச்சை பெறும்போது காப்பீடுக்கான பாதி தொகை கூட அந்நிறுவனங்கள் செலுத்துவது இல்லை.
எனவே புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை சரிசெய்து புதிய அரசாணை வெளியிட கோரினர்.
இதில் மாநில துணை தலைவர் ராமமூர்த்தி, மாவட்ட நிர்வாகிகள் கந்தசாமி, ஜானகி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். அரசு அனைத்துத்துறை ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்.
ஆண்டிப்பட்டி: தமிழக அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில் ஆண்டிபட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.சங்க வட்டக்கிளை தலைவர் சடையாண்டி தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் சிவமணி, மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் சுந்தர்ராஜ் உட்பட பலர் பேசினர். ஒன்றிய பொருளாளர் கனகராஜ் நன்றி கூறினார்.