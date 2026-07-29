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இரு இசேவை மையங்களுக்கு 'சீல்'

இரு இசேவை மையங்களுக்கு 'சீல்'

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:24 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:13 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:24 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:13 PM

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உத்தமபாளையம்:அனைத்து சான்றிதழ்களும் இ சேவை மையங்களில் பதிவேற்றம் செய்து பின் அதிகாரிகள் கையெழுத்திட்டு வழங்கப்படுகிறது.

உத்தமபாளையம் பைபாஸ் ரோட்டில் இந்திரா நகரில் செயல்பட்டு வரும் ஆர். 6 என்ற இ சேவை மையத்தின் சார்பாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அதாவது குறைபாடுகளுடன் பதிவேற்றம் செய்து வருவாய்த் துறைக்கு அவப் பெயர் ஏற்படும் வகையில் செயல்பட்டதாக கூறி நேற்று 'சீல்' வைக்கப்பட்டது. லோயர்கேம்பில் செயல்பட்டு வந்த சிபி இ சேவை மையமும் டி.ஆர்.ஓ., ராஜகுமார் உத்தரவில் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டது.

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