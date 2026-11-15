/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/‘டிரோன்’ மூலம் கண்காணிப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 06:09 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:06 PM
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தேனி: போலீசார் தங்கள் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை டிரோன் மூலம் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
விளைநிலங்கள், பயன்பாடு இல்லாத கட்டடங்கள், கரட்டு பகுதிகளில் பொது வெளியில் மதுக்குடிப்பவர்களை கண்டறிந்து அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிந்து வருகின்றனர். இரு நாட்களில் பொது இடத்தில் மதுக்குடித்ததாக தேனியில் 3 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் போலீசார் ஈடுபடுவதாக எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் தெரிவித்தார்.