/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/நாளை மறுதினம் (நவ.18), மின்தடை
ADDED : நவ 16, 2026 07:54 PM
அ நிறம் | அளவு
(காலை 10:00 மணி – மதியம் 2:00 மணி)
தேனி, அல்லிநகரம், பழனிசெட்டிபட்டி, கோடாங்கிபட்டி, முத்துதேவன்பட்டி, அரண்மனைபுதுார், பூதிப்புரம், சுற்றுப்பகுதிகள்
நாளை மறுநாள் (நவ.19) மின்தடை
(காலை 10:00 மணி – மதியம் 2:00 மணி)
தேவாரம், மீனாட்சிபுரம், மூணாண்டிபட்டி, பி.ஆர்.புரம், லட்சுமிநாயக்கன்பட்டி, டி.சிந்தலச்சேரி, பொம்மிநாயக்கன்பட்டி, தம்மிநாயக்கன்பட்டி, டி.சொக்கலிங்கபுரம், செல்லாயிபுரம், மேட்டுப்பட்டி, கிருஷ்ணம்பட்டி, ஓவலாபுரம், சுற்றுப்பகுதிகள்