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மணல் கடத்திய லாரி பறிமுதல்

மணல் கடத்திய லாரி பறிமுதல்

ADDED : ஆக 01, 2026 09:41 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 09:41 PM

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ஊத்துக்கோட்டை: பெரியபாளையம் அடுத்த பனப்பாக்கம் பகுதியில் புவியியல் மற்றும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அவ்வழியே வந்த லாரியை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில், அனுமதியின்றி 40 யூனிட் மணல் கடத்தியது தெரிந்தது.

இதையடுத்து ஓட்டுநர் தப்பியோடினார். லாரியை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், பெரியபாளையம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். வழக்கு பதிந்த போலீசார், அதன் உரிமையாளர் மற்றும் ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர்.

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