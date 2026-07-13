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கார் மோதிய விபத்தில் பைக்கில் சென்றவர் பலி

கார் மோதிய விபத்தில் பைக்கில் சென்றவர் பலி

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 11:41 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:44 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 11:41 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:44 PM

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கும்மிடிப்பூண்டி:கவரைப்பேட்டை அருகே, பைக் மீது கார் மோதிய விபத்தில், பைக்கில் சென்ற தனியார் தொழிற்சாலை ஊழியர் உயிரிழந்தார்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சந்தோஷ்குமார், 31. கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் வளாகத்தில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில், மேற்பார்வையாளராக வேலை பார்த்து வந்தார்.

நேற்று முன்தினம் இரவு, சென்னையில் இருந்து கும்மிடிப்பூண்டி நோக்கி, யமஹா ஆர்15 பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார்.

சென்னை - கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், சிறுவாபுரி சாலை சந்திப்பில் உள்ள மேம்பாலத்தின் மீது சென்ற போது, அதே திசையில் வந்த கார், பைக் மீது மோதியது.

துாக்கி வீசப்பட்ட சந்தோஷ்குமார், ஆபத்தான நிலையில் சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனை கொண்டும் செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார். விபத்து குறித்து, கவரைப்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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