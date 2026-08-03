/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ டூ - வீலர் திருட்டு
ADDED : ஆக 03, 2026 04:02 AM
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திருத்தணி: திருத்தணி அருகே வீ ட்டின் வெளியே நிறுத்தி வைத்திருந்த டூ - வீலரை, மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றனர்.
திருத்தணி ஒன்றியம், செருக் கனுார் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஹரிஷ்பாபு, 22. தனியார் நிறுவன ஊழியர். நேற்று முன்தினம், வழக்கம் போல, ஹரிஷ்பாபு தன் 'பல்சர்' இருசக்கர வாகனத்தை, வீட்டு வாசலில் நிறுத்தி விட்டு துாங்கச் சென்றார்.
நேற்று காலை வந்து பார்த்தபோது, டூ - வீலர் காணாமல் போனதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். இது குறித்து, ஹரிஷ்பாபு அளித்த புகாரின்படி, திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, டூ - வீலரை திருடிய நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.