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நெசவாளர் துாக்கிட்டு தற்கொலை

நெசவாளர் துாக்கிட்டு தற்கொலை

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:01 PM

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ஆர்.கே.பேட்டை:கால் நரம்பு பிரச்னையால் அவதிப்பட்டு வந்த நெசவாளர், துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த ஸ்ரீகாளிகாபுரத்தை சேர்ந்தவர் பாரியப்பன், 40. நெசவு தொழில் செய்து வந்த இவர், சில ஆண்டுகளாக கால் நரம்பு பிரச்னையால் அவதிப்பட்டு வந்தார்.

இந்நிலையில், உடல் அசதியாக இருப்பதாகவும், சிறிது நேரம் துாங்க செல்வதாகவும் கூறிவிட்டு படுக்கை அறைக்கு சென்றவர், நீண்ட நேரம் ஆகியும் வெளியில் வரவில்லை.

இதையடுத்து, அவரது குடும்பத்தினர், கதவை உடைத்துக்கொண்டு உள்ளே சென்று பார்த்த போது, படுக்கையறையில் உத்திரத்தில் துாக்கில் தொங்கியபடி பாரியப்பன் இறந்து கிடந்தார்.

சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற ஆர்.கே.பேட்டை போலீசார், பாரியப்பனின் சடலத்தை மீட்டு, சோளிங்கர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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