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மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் 

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் 

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 PM

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மடத்துக்குளம்: காரத்தொழுவு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி சார்பில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.

மடத்துக்குளம் தாசில்தார் ரம்யா ஊர்வலத்தை துவக்கி வைத்தார். பள்ளித்தலைமையாசிரியர் கார்த்திகேயன் தலைமை வகித்தார்.

பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தலைவர் முபாரக் அலி மற்றும் வருவாய் துறை அலுவலர் சீனிவாசன் மற்றும் வி.ஏ.ஓ., தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் வருவாய் அலுவலர்கள் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அவசியம் குறித்து பேசினர்.

கணியூர் எஸ்.எஸ்.ஐ., சாதிக் பாஷா மற்றும் முருகானந்தம் ஊர்வலத்தை ஒருங்கிணைத்தனர். தமிழாசிரியர் சிவராஜன் வழிகாட்டுதலில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு குறித்து முக்கிய வீதிகளில் மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியபடி சென்றனர்.

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இளஞ்சிறார் சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சையது முகமது குலாம் தஸ்தகீர் நன்றி தெரிவித்தார்.

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