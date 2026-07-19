இன்று இனிதாக  

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
ஆன்மிகம்தொடர் சொற்பொழிவுதிருத்தொண்டர் புராணம், பெரிய புராணம் தொடர் சொற்பொழிவு, சைவர் திருமடம், குமரன் ஓட்டல் அருகில், மங்கலம் ரோடு, அவிநாசி.
பங்கேற்பு: பவானி வேலுச்சாமி. மாலை 6:00 முதல் இரவு 7:30 மணி வரை. பொங்கல் விழாசெறைக்கன்னிமார் கோவில், முத்தம்பாளையம், செங்கப்பள்ளி. மஞ்சள் நீராட்டு விழா – காலை 9:00 மணி.நவராத்திரி விழாஆஷாட நவராத்திரி விழா, ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர், ஸ்ரீ வாரகி அம்மன், ஸ்ரீ முருகன் கோவில், சின்னச்சாமி கவுண்டர் லே–அவுட், கருவம்பாளையம், மங்கலம் ரோடு, திருப்பூர். அபிேஷகம், அலங்காரம் – மாலை 6:00 மணி முதல் இரவு 8:00 மணி வரை.சிறப்பு பூஜைஸ்ரீ பூமிநீளா சமேத வரதராஜ பெருமாள் கோவில், கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். மகாலட்சுமி தாயாருக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம், அலங்காரம் – காலை 10:00 மணி.பயிற்சி முகாம்ஆலய வழிபாட்டு பயிற்சி முகாம் துவக்கம், கோவம்ச திருமண மண்டபம், வடக்கு ரத வீதி, அவிநாசி. ஏற்பாடு: கோவம்ச ஆண்டிப்பண்டாரத்தார் சமூக முன்னேற்ற நலச்சங்கம். காலை 10:00 மணி.பொதுவரவேற்பு நிகழ்ச்சிஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சாரிய ஸ்வாமிகள் திருப்பூர் வருகை, வரவேற்பு நிகழ்வு, காஞ்சி காமாட்சி கோவில், ெஷரீப் காலனி, பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம், திருப்பூர். வரவேற்பு நிகழ்ச்சி – மாலை 6:00 மணி.குறைகேட்பு கூட்டம்பொதுமக்கள் குறைகேட்பு கூட்டம், கூட்ட அரங்கம், கலெக்டர் அலுவலக வளாகம், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 10:00 மணி.வேலை நிறுத்த போராட்டம்புதிய ஊதிய ஓப்பந்தம் உள்ளிட்ட கோரிக்கையை வலியுறுத்தி காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் துவக்கம், கலெக்டர் அலுவலகம் முன், பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: மாநில தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர் சங்கம். காலை 10:00 மணி.மாட்டுச்சந்தைசந்தை மைதானம், அமராவதிபாளையம், கோவில்வழி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். காலை 8:00 மணி முதல்.விளையாட்டுடென்னிகாய்ட் போட்டிவடக்கு குறுமைய மாணவியர் டென்னிகாய்ட், பீச் வாலிபால் போட்டி, திருமுருகன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, நெருப்பெரிச்சல், திருப்பூர். ஏற்பாடு: பள்ளி கல்வித்துறை. காலை 10:00 மணி.பீச் வாலிபால் போட்டிதெற்கு குறுமைய மாணவியர் பீச் வாலிபால், டென்னிகாய்ட் போட்டி, வித்ய விகாசினி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர். ஏற்பாடு: பள்ளி கல்வித்துறை. காலை 9:30 மணி.