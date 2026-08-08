உடுமலை பஸ் ஸ்டாண்ட் மேம்பாட்டு பணி இழுபறி

ADDED : ஆக 07, 2026 05:31 PM
உடுமலை: உடுமலை பஸ் ஸ்டாண்டில், சைக்கிள் ஸ்டேண்ட் உள்ளிட்ட கட்டுமான பணிகள், பல மாதமாக இழுபறியாகி வருகிறது.
உடுமலை பஸ் ஸ்டாண்டில், மேற்குப்பகுதியில், கழிப்பிடம் உள்ளிட்ட கட்டுமானங்கள் பயன்படுத்தாமல், ஆபத்தான நிலையில் காணப்பட்டது. இதனை அகற்றி, பஸ் ஸ்டாண்டை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும், என பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தப்பட்டு வந்தது.
இதனையடுத்து, பழைய கட்டுமானங்கள் அகற்றப்பட்டு, அங்கு சைக்கிள் ஸ்டேண்ட், கழிப்பிட வசதி, சுற்றுச்சுவர் மற்றும் பஸ் ஸ்டாண்ட் விரிவாக்க பணிகளுக்கு, கடந்தாண்டு, 5 கோடி ரூபாய் வரை நிதி ஒதுக்கி பணிகள் துவங்கின.
ஒரு சில மாதங்கள் மட்டும் பணி நடந்த நிலையில், தொடர்ந்து பணி மேற்கொள்ளாமல், பல மாதமாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
இதனால், கடுமையான போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருவதோடு, பயணிகளுக்கு ஆபத்தான நிலையில், பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட கட்டுமானங்கள் உள்ளன.
எனவே, பஸ் ஸ்டாண்ட் மேம்பாட்டு பணியை உடனடியாக துவக்கி, விரைவில் முடிக்க, உடுமலை நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.