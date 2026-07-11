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﻿ மரத்தில் ஆணி அடித்து விளம்பரம்

﻿ மரத்தில் ஆணி அடித்து விளம்பரம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:31 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:31 AM

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அவிநாசி: அவிநாசி நகராட்சி பகுதிகளில் ஆங்காங்கே உள்ள பசுமையான மரங்களில், ஒரு சில நிறுவனங்கள் பைபர் பிளாஸ்டிக், அட்டை ஆகியவற்றை ஆணி அடித்து விளம்பரம் செய்து வருகின்றனர். நகராட்சி பகுதியில் பசுமை ஆர்வலர்களால் மரக்கன்று நட்டு பராமரிக்க அரும்பாடு பட்டு வருகின்றனர்.

ஒரு சில இடங்களில், மரக்கன்றுகளை ஆடு, மாடுகள் உட்கொள்ளாத வகையில் பாதுகாப்பாக கம்பி வேலி மற்றும் மரங்களாலான தடுப்புகள் அமைத்து பாதுகாக்கின்றனர். இயற்கை சார்ந்த ஆர்வம் இல்லை என்றாலும் பிறர் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த மரங்களின் உயிரை பறிப்பது போன்று ஒவ்வொரு மரத்திலும், பெரிய ஆணி கொண்டு விளம்பர அட்டைகளை வைக்கின்றனர்.

இதுகுறித்து, களம் அறக்கட்டளை சதீஷ்குமார் கூறியதாவது:

அவிநாசி புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து கோவை செல்லும் ரோட்டில் இருந்த மரங்கள், நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கத்திற்காக வெட்டப்பட்டது.

தற்போது, 70க்கும் மேற்பட்ட அரச மரம், வேம்பு, புங்கை போன்ற சுற்றுச்சூழலுக்கும் மக்களுக்கு நன்மையும்,சுத்தமான சுவாச காற்றை உற்பத்தி செய்யும் வகையிலான மரங்களை நட்டு வைத்து வளர்த்து வருகிறோம். மரங்களை உயிர் போன்று ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டும்.

மரத்தில் ஆணி அடிப்பதால் அந்தப் பகுதி விரைவில் அழுகி வேர்கள் உயிரோட்டம் பாதிப்படையும். நாளடைவில் மரத்தின் உயிர் தன்மை இழந்து முறிந்து விழுவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது.

ஆணி அடிக்கும் இடம் துருப்பிடிப்பதால் அந்தப் பகுதியில் நீரோட்டம் செல்லாமல் தடைபடும். இதுபோல், மரத்தில் ஆணி அடித்து விளம்பரம் செய்யும் நிறுவனங்கள், தங்களது தவறை உணர்ந்து தாங்களாகவே விளம்பரத்தை அகற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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