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சரக்கு ஆட்டோ தீ விபத்து அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு

சரக்கு ஆட்டோ தீ விபத்து அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:12 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:00 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:12 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:00 PM

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திருப்பூர்: திருப்பூரில் ரோட்டில் சென்று கொண்டிருந்த சரக்கு ஆட்டோ தீ பிடித்து எரிந்தது.

திருப்பூர் பல்லடம் ரோடு தென்னம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் நடராஜன், 56; ஆட்டோ டிரைவர். இவர் காலை தென்னம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள நிட்டிங் நிறுவனத்தில் பனியன் ரோல் ஏற்றி கொண்டு குமார் நகர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார். பங்களா ஸ்டாப் சென்ற போது, திடீரென ஆட்டோவில் எரிந்து கரும்புகை வந்தது. உடனே, ஆட்டோவை விட்டு வெளியேறிய சில நிமிடத்தில், ஆட்டோவின் முன் பகுதியில் திடீரென தீப்பிடித்து எரிய ஆரம்பித்தது. தகவலறிந்து சென்ற வடக்கு தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் (பொறுப்பு) சிவக்குமார் தலைமையிலான வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர். தீயை விரநை்து அணைத்த காரணத்தால், யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை. ஆட்டோவின் முன்பகுதி மட்டும் எரிந்து போனது. திருப்பூர் வடக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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