வாசகர்களின் புகார்கள்

UPDATED : நவ 01, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:24 PM
அதிகாரிகள் கவனத்துக்கு...
திருப்பூர், தாராபுரம் ரோடு, எஸ்.ஆர்.டி. பஸ் டிப்போ முன்புறம் சாலை சேதமாகி சரிசெய்யவில்லை. சாலையின் பாதி வரை பேரிகார்டு தடுப்பு வைத்துள்ளனர்.
– மீனாட்சிசுந்தரம், தாராபுரம் ரோடு. (படம் உண்டு)
ரோடு படுமோசம்
1. போயம்பாளையம், மும்மூர்த்திநகர், ஏ.கே.ஆர். சாலை சேதமாகி குண்டும் குழியுமாக உள்ளது.
– வசந்தி, மும்மூர்த்திநகர். (படம் உண்டு)
2. அவிநாசிலிங்கம்பாளையம், பெரியார் காலனியில் உள்ள கான்கீரிட் சாலை சேதமாகி மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது.
– பாலா, அவிநாசிலிங்கம்பாளையம். (படம் உண்டு)
3. திருப்பூர், ஊத்துக்குளி ரோடு, எஸ்.ஆர்.சி. மில் பாலம் ரவுண்டானா வளைவில் சாலை பாதி துாரம் வரை சேதமாகியுள்ளது.
– ராஜகோபால், அணைக்காடு. (படம் உண்டு)
அசுத்தமான கால்வாய்
திருப்பூர், 42 வது வார்டு, தனலட்சுமி லே–அவுட் மணல் தோட்டம் பகுதியில் கால்வாயில் குப்பை நிறைந்துள்ளது.
– ஞானசேகரன், பாரப்பாளையம். (படம் உண்டு)
வீணாகும் கழிப்பிடம்
குண்டடம், எல்லப்பாளையம்புதுார், சக்திவிநாயகபுரத்தில் பொதுக்கழிப்பிடம் கட்டி, மின்இணைப்பு வழங்காததால், திறக்கப்படாமல் வீணாகி வருகிறது.
– பாலாஜி, கொடுவாய். (படம் உண்டு)
கழிவுநீரால் அவதி
1. பொங்குபாளையம் ஊராட்சி துவக்கப்பள்ளி, அங்கன்வாடி மையம் அருகே வெளியேற வழியின்றி கழிவுநீர் தேங்கி நிற்கிறது.
– நாகராஜ், பொங்குபாளையம். (படம் உண்டு)
2. திருப்பூர், ஊத்துக்குளி ரோடு, பாரப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாப், ராயக்கோட்டை காலனியில் கால்வாய் கட்ட வேண்டும். குடியிருப்பு அருகே கழிவுநீர் தேங்கி நிற்கிறது.
– ராஜவேலு, பாரப்பாளையம். (படம் உண்டு)
காத்திருக்கும் ஆபத்து
ஈட்டிவீரம்பாளையம் ஊராட்சி, தட்டாங்குட்டை – அத்திக்காடு ரோட்டில் மழையால் உருவான திடீர் குழியை மூட வேண்டும்.
– குட்டிகுமார், ஈட்டிவீரம்பாளையம். (படம் உண்டு)
வீணாகும் தண்ணீர்
திருப்பூர், பல்லடம் ரோடு, தென்னம்பாளையம், காதர்சலீமா திருமண மண்டபம் முன் குழாய் உடைந்து தண்ணீர் சாலையில் வீணாகிறது.
– செல்வராஜ், தென்னம்பாளையம். (படம் உண்டு)
திருப்பூர், சூசையாபுரத்தில் அடிக்கடி குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு அதிகளவில் குடிநீர் வீணாகிறது.
– ஷாஜகான், சூசையாபுரம். (படம் உண்டு)
தெருநாய் தொல்லை
திருப்பூர், சாஸ்திரிநகர் இரண்டாவது வீதியில் தெருநாய்த்தொல்லை அதிகமாக உள்ளது.
– திருநாவுக்கரசு, சாஸ்திரிநகர். (படம் உண்டு)
ரியாக் ஷன்
குப்பை அள்ளிட்டாங்க
திருப்பூர், ஜீவா காலனி கொட்டப்பட்டிருந்த குப்பை அள்ளி விட்டனர்.
– பழனிசாமி, ஜீவாகாலனி. (படம் உண்டு)
திருப்பூர், காந்திநகர், பத்மாவதிபுரம் மாநகராட்சி பள்ளி வீதியில் நிறைந்திருந்த குப்பை அகற்றப்பட்டு விட்டது.
– பாலா, பத்மாவதிபுரம். (படம் உண்டு)
ஆபத்து நீங்கியது
அவிநாசி, ராயம்பாளையம், நடுவச்சேரியில் பனைமரத்தின் ஒரு பகுதி சேதமாகி விழும் நிலையில் இருந்தது. செய்தி வெளியானதால், அகற்றப்பட்டு விட்டது.
– செந்தில்குமார், ராயம்பாளையம். (படம் உண்டு)