தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ பள்ளி வளாகத்திற்குள் மின் டிரான்ஸ்பார்மர் மாற்ற நடவடிக்கை தேவை

பள்ளி வளாகத்திற்குள் மின் டிரான்ஸ்பார்மர் மாற்ற நடவடிக்கை தேவை

பள்ளி வளாகத்திற்குள் மின் டிரான்ஸ்பார்மர் மாற்ற நடவடிக்கை தேவை

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:34 PM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:52 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:34 PM ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:52 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

அனுப்பர்பாளையம்:திருப்பூர், சாமுண்டிபுரம், செல்லம்மாள் காலனி மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளியில் 300-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.

பள்ளி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மின் டிரான்ஸ்பார்மர் அருகே பழைய கழிப்பறை இருப்பதால், பாதுகாப்பு அச்சம் காரணமாக அது பூட்டப்பட்டுள்ளது. தற்போது புதிய கழிப்பறையை மட்டுமே மாணவர்கள் பயன்படுத்தி வருவதால் போதிய வசதி இல்லாமல் சிரமம் ஏற்படுவதாக பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளனர். பள்ளியின் காலி இடத்தில் டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்கப்பட்டதால் விளையாட்டு மைதானமும் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், மாணவர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு டிரான்ஸ்பார்மரை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us