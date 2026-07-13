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﻿ அரசு டிப்போ பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி

﻿ அரசு டிப்போ பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:01 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:01 AM

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திருப்பூர்: திருப்பூர், காங்கயம் ரோட்டில் உள்ள அரசு போக்குவரத்து கழக டிப்போவின் முன்புற நுழைவு வாயில் தரைப்பாலத்தை உயர்த்தி கட்டும் பணி கடந்தாண்டு தொடங்கியது.

இதற்காக, கடந்தாண்டு ஜூன் 30-ம் தேதி டிப்போவின் வலதுபுற சுற்றுச்சுவர் இடிக்கப்பட்டு, பஸ்கள் வந்து செல்ல தற்காலிக வழித்தடம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

தரைப்பாலம் சீரமைப்பு பணிகள் கடந்த செப்டம்பர் மாத இறுதியில் முடிக்கப்பட்டு, டிப்போவின் பழைய முதன்மைப் பாதையே மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. கடந்த ஒன்பது மாதங்களாக பஸ்கள் அனைத்தும் பழைய வழியாகவே சென்று வருகின்றன.

ஆனால், தற்காலிகப் பாதைக்காக இடிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சுவர் ஒன்பது மாதங்களாகியும் இன்னமும் சீரமைக்கப்படாமல் அப்படியே போடப்பட்டுள்ளது. இடிக்கப்பட்ட சுவரின் கற்களும், மண்ணும் சாலையின் மறுபுறம் வரை சிதறிக்கிடக்கின்றன. தற்போது அங்கு தற்காலிகத் தடுப்புகள் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும், இரவில் பாதுகாப்பற்ற சூழலே நிலவுகிறது.

குறிப்பாக, இடிக்கப்பட்ட இந்தச் சுவரையொட்டியே சென்னை, பெங்களூரு செல்லும் சொகுசு மற்றும் ஏ.சி. பஸ்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன.

எனவே, டிப்போவின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், பொதுப்பணித்துறையினர் உடனடியாக இந்தச் சுற்றுச்சுவரை மீண்டும் சீரமைத்துக் கட்டித்தர வேண்டும்.

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