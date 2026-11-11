பசுமைதான் இவங்க பட்டாசு!

UPDATED : நவ 08, 2026 04:55 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:33 PM
திருப்பூர்:ஊரே பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டிருந்தது. நொய்யல் கரையில் மட்டும் வேறு ஒரு வெடி இல்லாத தீபாவளி நடந்து கொண்டிருந்தது. மரம் நடும் தீபாவளி.
உதயம் பவுண்டேஷன் சார்பில் நேற்று நொய்யல் கரையில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. வெடி வெடிப்பதை விட, ஒரு மரம் நடுவது பெரிய கொண்டாட்டம் என்று நம்புகிறவர்கள் அவர்கள்.
இது திடீரென்று வந்த திட்டம் அல்ல. நொய்யல் ஆற்றைத் துார்வாரி, சீமைக்கருவேல மரங்களையும், ஆகாயத் தாமரைகளையும் அகற்றி, கரைகளில் நாட்டு மரக்கன்றுகளை நட்டு வருகின்றனர். முதல் கட்டம் முடிந்தது. இரண்டாவது கட்டமாக சாமளாபுரம் பகுதிகளில் மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது.
இப்போது மூன்றாவது கட்டம். 'வனத்துக்குள் நொய்யல்' திட்டம். மங்கலம், நொய்யல் கரையில் நேற்று மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.
உதயம் பவுண்டேஷன் தலைவர் ரகுபதி கூறுகையில், “8 முதல் 10 அடி வளர்ந்த மரக்கன்றுகளை வாங்கி, நொய்யல் கரைகளில் நட்டு வருகிறோம். பசுமை தீபாவளியைக் கொண்டாடும் வகையில், நேற்று 1,000 மரக்கன்றுகள் நடும் பணி தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. அத்துடன், ஒரு லட்சம் பனை விதைகள் விதைக்கும் பணியும் விரைவில் நிறைவு பெறும்,” என்றார்.
அறங்காவலர்கள், பொதுமக்கள் எனப் பலரும் கைகோர்த்து நேற்று மரக்கன்றுகளை நட்டனர். பட்டாசுப் புகை காற்றில் கலந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில், நொய்யல் கரையில் பசுமைக்கான விதை விழுந்து கொண்டிருந்தது.
இந்த தீபாவளிக்கு வெடித்த வெடிகள் நாளை மறைந்துவிடும். நேற்று நடப்பட்ட மரங்கள் நாளை நிழல் தரும்.
உதயம் பவுண்டேஷன் சார்பில், நொய்யல் கரையில், மரக்கன்றுகள் நட்டு பசுமை தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டது.