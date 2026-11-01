/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/கபடி அணி தேர்வு வீரர்கள் ஆர்வம்
ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM
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திருப்பூர்: கன்னியாகுமரியில் 20-–22-ம் தேதி நடக்கும் 52-வது சப்-–ஜூனியர் மாநில கபடி போட்டிக்கான திருப்பூர் மாவட்ட அணித் தேர்வு, காங்கயம் ரோடு கபடி கழக மைதானத்தில் நடந்தது. 141 பேர் பங்கேற்றனர்.
மாவட்டச் செயலாளரும், மாநிலப் பொருளாளருமான ஜெயசித்ரா சண்முகம் துவக்கி வைத்தார். நடுவர் குழுத் தலைவர் முத்துசாமி வரவேற்றார். செய்தித் தொடர்பாளர் சிவபாலன், பொருளாளர் ஆறுச்சாமி, துணைத்தலைவர் ரோலக்ஸ் சுப்ரமணியம், தேர்வுக்குழுத் தலைவர் ருத்ரன் முன்னிலை வகித்தனர்.
25 பேர் உத்தேச அணியாக தேர்வாகினர். இதில் 14 பேர் இறுதி செய்யப்பட்டு கன்னியாகுமரிக்கு அனுப்பப்படுவர். வாலீசன் நன்றி கூறினார்.
படம் 2 காலம்
சப்-–ஜூனியர் மாநில கபடி போட்டிக்கான திருப்பூர் மாவட்ட அணித் தேர்வு, காங்கயம் ரோடு கபடி கழக மைதானத்தில் நடந்தது.