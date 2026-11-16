/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/எழுத்தறிவு திட்ட தேர்வு பயிற்சி பெற்றவர் ஆர்வம்
ADDED : நவ 16, 2026 10:12 PM
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பல்லடம்: மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்ககம் சார்பில், 14 வயதுக்கு மேற்பட்ட எழுத்தறிவு அற்றவர்களுக்கு தினசரி பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வு, மாவட்டம் முழுதும், 506 தேர்வு மையங்களில் நேற்று (நவ.,15) நடந்தது. இதில், 14 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்று தேர்வு எழுதினர்.
ஆசிரியர்கள் கூறுகையில், ‘மத்திய அரசின் புதிய பாரத எழுத்தறிவு திட்டம் என்பது, எழுத்தறிவு இல்லாமல் கைரேகை மட்டுமே வைத்து வருபவர்களை எழுதப் படிக்க வைப்பதுதான் இத்திட்டத்தின் நோக்கம். இதன்படி, எழுத்தறிவற்றவர்களுக்கு தினசரி பயிற்சி வழங்கப்பட்டு, தேர்வும் நடத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு, நடப்பு ஆண்டுக்கான தேர்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது,’ என்றனர்.