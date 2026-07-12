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விடுதி மாடியில் இருந்து விழுந்தவர் மரணம்

விடுதி மாடியில் இருந்து விழுந்தவர் மரணம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:52 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:52 AM

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தாராபுரம்,:தாராபுரம் காமராஜபுரத்தை சேர்ந்த மணி மகன் ஜெபக்குமார், 35; தனது நண்பர் தீபன் சக்கரவர்த்தியுடன், நேற்று முன் தினம் இரவு, வசந்தா ரோட்டில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தங்கினர்.

நேற்று அதிகாலை விடுதி ஊழியரிடம் சென்ற தீபன் சக்கரவர்த்தி, ஜெபக்குமார் முதல் மாடியில் இருந்து விழுந்து விட்டதாக கூறினார். இருவரும் சென்று பார்க்கையில், தலையில் காயங்களுடன், ஜெபக்குமார் துடித்து கொண்டிருந்தார். அவசரகால ஆம்புலன்சுக்கு தகவல் தரப்பட்டது. அங்கு வந்த ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் பரிசோதனை செய்ததில், ஜெபக்குமார் இறந்து விட்டது தெரிந்தது. இதுகுறித்து தாராபுரம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

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