UPDATED : நவ 18, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:54 PM
உடுமலை: உடுமலை வழியாக தென் மாவட்டங்களுக்கு போதிய ரயில்கள் இல்லாததால், பயணியர் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனர். எனவே, கூடுதல் ரயில்கள் இயக்க ரயில்வே அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கோவை – திண்டுக்கல் வழித்தடத்தில் உடுமலை ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ளது. இதன் வழியாக, கோவை – மதுரை, திருவனந்தபுரம் – ராமேஸ்வரம், பாலக்காடு – சென்னை, பாலக்காடு – திருச்செந்துார், மேட்டுப்பாளையம் – திருநெல்வேலி, துாத்துக்குடிக்கு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
உடுமலையிலிருந்து தென் மாவட்ட நகரங்களுக்கு செல்ல தினமும் ஏராளமான மக்கள் ரயிலில் செல்கின்றனர். ஆனால் அவர்களுக்கு தற்போது இயக்கப்படும் ரயில்கள் போதுமானதாக இல்லை.
இதனால், இந்த ரயில்களில் அமர இடமின்றியும், நெருக்கடியில் செல்லும் நிலை ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, பண்டிகை, விடுமுறை நாட்களல் செல்லும் பொதுமக்கள் ரயில்களில் செல்ல முடியாமல் திணறும் நிலை ஏற்படுகிறது.
இந்த வழித்தடம் வழியாக கூடுதல் ரயில்கள் இயக்க வேண்டும் என, ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு பயணியர் பல முறை மனுக்கள் அனுப்பியுள்ளனர். ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் உள்ளது.
எனவே, பயணியர் நலன் கருதி, உடுமலை வழியாக தென்மாவட்டங்களுக்கு கூடுதல் ரயில்கள் இயக்க, தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.