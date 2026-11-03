/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/தபால் சேவை குறைகேட்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:57 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் தபால் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில், வரும் 6ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு, தபால் சேவை தொடர்பான பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம் நடக்கிறது.
இதில் பங்கேற்க விரும்புவோர், தங்கள் ஆலோசனை, புகார்களை, கண்காணிப்பாளர், திருப்பூர் தபால் கோட்டம், திருப்பூர் – 641601’ என்ற முகவரிக்கோ அல்லது dotirupur.tn.@indiapost.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ வரும் 5ம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்.
கடிதத்தின் மேல், ‘DAK ADALAT CASE’ எனக் குறிப்பிட வேண்டும்.