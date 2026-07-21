/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/அருள்புரம் மின் நிறுத்தம்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:25 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM
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ஜூலை23 காலை, 9:00 முதல், மாலை, 4:00 மணி வரை
அருள்புரம் துணை மின் நிலையம்
அருள்புரம், தண்ணீர்பந்தல், கணபதிபாளையம், கவுண்டம்பாளையம், மாதேஸ்வரா நகர், குங்குமபாளையம், கவுண்டம்பாளையம், உப்பிலிபாளையம், அண்ணாநகர், லட்சுமிநகர், சென்னிமலைபாளையம், பாச்சாங்காட்டுப்பாளையம், செந்துாரன் காலனி, குன்னாங்கல்பாளையம், மலையம்பாளையம், கிருஷ்ணாபுரம், சிட்கோ, திருமலை நகர், அய்யாவு நகர், நொச்சிபாளையம், நொச்சிப்பாளையம் வாய்க்கால் மேடு, சிந்து கார்டன் மற்றும் சரஸ்வதி நகர் பகுதிகள்.