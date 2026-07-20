ராமமூர்த்தி நகர், பி.என். ரோடு, மின் நிறுத்தம்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 08:37 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM
ஜூலை 22 காலை, 9:00 முதல், 4:00 மணி வரை
குமார் நகர் துணை மின்நிலையம்
ராமமூர்த்தி நகர், பி.என். ரோடு, ராமையா காலனி, ரங்கநாதபுரம், ஈ.ஆர்.பி. நகர், கொங்கு நகர், அப்பாச்சி நகர், கோல்டன் நகர், பவானி நகர், திருநீலகண்டபுரம், எஸ்.வி. காலனி, பண்டிட் நகர், கொங்கு மெயின் ரோடு, வ.உ.சி. நகர், டி.எஸ்.ஆர். லே அவுட், முத்து நகர், பிரிட்ஜ்வே காலனி, குத்துாஸ்புரம், எஸ்.ஆர்.கே. புரம், வெங்கடேசபுரம், குமரானந்தபுரம், டிச்சர்ஸ் காலனி, 60 அடி ரோடு, இட்டேரி ரோடு, அருள்ஜோதி புரம், நெசவாளர் காலனி, திருமலை நகர், சந்திரா காலனி, முருகானந்தபுரம், எம்.எஸ். நகர், புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றும் லட்சுமி நகர்.
தெற்கு அவிநாசிபாளையம் துணை மின் நிலையம்: கொடுவாய், வெள்ளியம்பாளையம், வினோபா நகர், கொசவம்பாளையம், கருணை பாளையம் பிரிவு, செங்கோடம்பாளையம், அய்யம்பாளையம், பள்ளிபாளையம், கோவில்பாளையம், தொட்டிபாளையம், பொல்லிக்காளிபாளையம், தெற்கு அவிநாசிபாளையம், வடக்கு அவிநாசிபாளையம் ஒரு பகுதி, உகாயனூர், அலகுமலை மற்றும் காட்டூரின் ஒரு பகுதி.