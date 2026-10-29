/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/விபத்துகள் தவிர்க்க முனைப்பு அவசியம்
ADDED : அக் 28, 2026 08:35 PM
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திருப்பூர்: ‘‘விபத்து இல்லாத மாவட்டமாக மாற்ற துறை அலுவலர்களும் பொதுமக்களும் முனைப்புடன் செயல்பட வேண்டும்’’ என கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (அக்.,28) நடந்த போதைப்பொருள் தடுப்பு, சாலை பாதுகாப்பு ஆய்வுக்கூட்டத்தில் எஸ்.பி. சிருஷ்டி சிங், டி.ஆர்.ஓ. கார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். கலெக்டர் பேசுகையில், ‘‘டூவீலரில் இருவரும் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும், வாகனம் ஓட்டும்போது மொபைல் பேசக்கூடாது, காரில் சீட் பெல்ட் அவசியம்’’ என்றார்.