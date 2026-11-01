பி.ஏ.பி. கடைமடை நீருக்கு சிக்கல் அறிவியல்பூர்வ ஆய்வு அவசியம்
பி.ஏ.பி. கடைமடை நீருக்கு சிக்கல் அறிவியல்பூர்வ ஆய்வு அவசியம்
UPDATED : அக் 31, 2026 09:29 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM
வெள்ளகோவில்: பரம்பிக்குளம் ஆழியாறு பாசனத்திட்டத்தில்(பி.ஏ.பி.,) காங்கயம், வெள்ளகோவில் வட்டங்களின் கடைமடை பகுதிகளுக்கு சமச்சீராக தண்ணீர் வழங்கக் கோரி விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டம், மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் அருண்ராஜ் அளித்த உறுதியைத் தொடர்ந்து விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது.
காங்கயம், வெள்ளகோவில் வழியாக 40 கி.மீ., தொலைவுக்கு செல்லும் கிளைக் கால்வாய் மூலம், 48 ஆயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. இருப்பினும், கடைமடை பகுதிகளுக்கு உரிய அளவு தண்ணீர் கிடைப்பதில்லை.
மேல்மடை விவசாயிகள் தன்னிச்சையாக தண்ணீரை அடைப்பதாலும், வழியிலேயே தண்ணீர் திருடப்படுவதாலும், 2020-ம் ஆண்டுக்குப் பின் நீர் விநியோகம் சீராக இல்லை என்பது கடைமடை விவசாயிகளின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது. குறிப்பாக, தங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீரில் சுமார் 40 சதவீதம் வழியிலேயே சட்டவிரோதமாக உறிஞ்சப்படுவதாக கூறுகின்றனர்.
இதற்கிடையே, கடைமடை பகுதிகளின் உண்மையான பாசனத் தேவை, சாகுபடி பரப்பு, பயிர் வகைகள் ஆகியவற்றைக் கணக்கிட்டு, அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வு மேற்கொள்வதன் மூலம் மட்டுமே நீண்டகாலத் தீர்வு காண முடியும் என விவசாயிகள் தரப்பில் வலியுறுத்தப்படுகிறது.