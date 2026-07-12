பாதாள சாக்கடை திட்டத்துக்காக பம்பிங் ஸ்டேஷன் பணி தீவிரம்
பாதாள சாக்கடை திட்டத்துக்காக பம்பிங் ஸ்டேஷன் பணி தீவிரம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:08 AM
திருப்பூர்: பாதாள சாக்கடை கழிவு நீர் பம்பிங் செய்யும் வகையில், ராக்கியாபாளையம் பகுதியில், பம்பிங் ஸ்டேஷன் கட்டுமானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட முந்தைய நகராட்சி மற்றும் ஊராட்சி பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் தற்போது மேற்கொள்ளப் பட்டு வருகிறது. அவ்வகையில், இத்திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சேகரமாகும் கழிவு நீர் எஸ்.பெரியபாளையம் பகுதியிலும், சின்னாண்டி பாளையம் பகுதியிலும் கட்டப்பட்டுள்ள கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மையங்களில் கொண்டு சென்று, சுத்திகரிப்பு செய்து,ஆற்றில் திறந்து விடப்படும்.
இத்திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள செவந்தாம்பாளையம், ராக்கியாபாளையம், நல்லுார் ஆகிய பகுதிகளில் சேகரமாகும் கழிவு நீர், ஊத்துக்குளி ரோடு, எஸ்.பெரியபாளையம் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மையத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. கழிவு நீர் செவந்தாம்பாளையம், ராக்கியாபாளையம் பகுதியைக் கடந்து செல்லும் பாதையில், சற்று மேடான பகுதியாக உள்ளது.
இதனால், கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மையத்துக்கு செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்ட நிலையில், ராக்கியாபாளையம் ஆண்டிதோட்டம் பகுதியில், பம்பிங் ஸ்டேஷன் அமைத்து, மோட்டார் வைத்து கொண்டு செல்ல திட்டமிடப்பட்டது. இதற்காக, பம்பிங் ஸ்டேஷன் கட்டும் பணி நடந்து வருகிறது.