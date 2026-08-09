நல்லாறு கரையில் சாலை: எதிர்கால வளர்ச்சிப்பாதை

UPDATED : ஆக 09, 2026 07:41 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM
திருப்பூர்;திருப்பூரில் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு நிரந்தர தீர்வு காண, நல்லாற்றின் கரையோரத்தில் புதிய வழித்தடம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மீண்டும் வலுப்பெற்றுள்ளது. தொழில் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப போக்குவரத்து கட்டமைப்பு விரிவடையாததால், நகரின் முக்கிய சாலைகளில் நாளுக்கு நாள் வாகன நெரிசல் அதிகரித்து வருகிறது.
அவிநாசி ரோட்டில் இருந்து நல்லாற்றின் ஓரமாக ஊத்துக்குளி ரோடு வரை புதிய சாலை அமைந்தால், நகரின் மையப்பகுதிக்குள் நுழையாமல் வாகனங்கள் மாற்றுப்பாதையில் செல்ல முடியும். இதனால் போக்குவரத்து அழுத்தம் குறைவதோடு, எதிர்கால வளர்ச்சிக்கும் இந்த திட்டம் முக்கிய பங்காற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நொய்யல் சாலை தந்த பாடம்
சில ஆண்டுகளுக்கு முன் நொய்யலாற்றின் கரையோரத்தில் அமைக்கப்பட்ட சாலை, திருப்பூரின் போக்குவரத்து அமைப்பில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. தொழில் அமைப்புகளின் முயற்சியில் தொடங்கப்பட்ட அந்த திட்டம், பின்னர் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் மேம்படுத்தப்பட்டது.
இன்று நகரின் முக்கிய சாலைகளை தவிர்த்து ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் அந்த வழித்தடத்தை பயன்படுத்துவதால், நெரிசல் குறைந்ததுடன், நொய்யல் ஆக்கிரமிப்புகளும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
சட்டசபையில் கோரிக்கை
நல்லாற்றங்கரை சாலை திட்டம் குறித்து திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ. சத்தியபாமா, சட்டசபையிலேயே கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
அவிநாசி ரோட்டில் இருந்து நல்லாற்றின் ஓரமாக ஊத்துக்குளி ரோடு வரை புதிய வழித்தடம் அமைக்க வேண்டும் என்ற அவரது கோரிக்கை, தற்போது அரசின் பரிசீலனையில் உள்ள முக்கிய உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது.
ஆற்றுக்கும் பாதுகாப்பு
புதிய சாலை அமைப்பதால் வாகன நெரிசல் குறையும்; மேலும், நல்லாற்றின் கரைகளை ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பது, எதிர்காலத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை முறையாக வெளியேற்றுவது, ஆற்றை பராமரிப்பது போன்ற பல்வேறு பணிகளுக்கும் இந்த வழித்தடம் உதவும் என சமூக ஆர்வலர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
அடுத்த கட்டம் என்ன?
இந்த திட்டம் நடைமுறைக்கு வர, தொழில் அமைப்புகள், பொதுநல அமைப்புகள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் இணைந்து விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
நொய்யலாற்றங்கரை சாலை போலவே, நல்லாற்றங்கரை வழித்தடமும் உருவானால், அது எதிர்கால திருப்பூரின் போக்குவரத்து வளர்ச்சியில் முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை பல தரப்பினரிடமும் வலுத்து வருகிறது.