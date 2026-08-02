பள்ளி மாணவர்களுக்கு அறிவியல் விழிப்புணர்வு

UPDATED : ஆக 01, 2026 09:21 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:01 PM
அனுப்பர்பாளையம்:வேலம்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் அறிவியல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
பள்ளி தலைமையாசிரியர் ராதாமணி தலைமை வகித்தார். மாநகராட்சி 24வது வார்டு கவுன்சிலர் நாகராஜ் முன்னில வகித்தார். எம்.எல்.ஏ. சத்யபாமா, நிகழ்ச்சியை துவங்கி வைத்தார். ஆஸ்ட்ரோகைட்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் சரவணகுமார், பள்ளி மாணவ, மாணவியரை விண்வெளி கோளரங்கம் மற்றும் தொலைநோக்கி வாயிலாக சூரிய ஒளியை பார்க்கச் செய்தார்.
சூரிய குடும்பம் எவ்வாறு உருவானது, டைனோசர்கள் ஏன் அழிந்தன, பூமியின் தோற்றமும் எதிர்காலமும் நட்சத்திரங்கள் உள்பட அறிவியல் தொடர்பான தகவல்களை மாணவ, மாணவியர் தெரிந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில், 11வது வார்டு கவுன்சிலர் செல்வராஜ் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மாணவ பெற்றோர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
--
தொலைநோக்கி மூலம் சூரியனை பார்வையிட்ட மாணவ, மாணவியர்.