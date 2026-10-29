/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/புலம்பெயர் தொழிலாளர் பயன்பெற சிறப்பு ரயில்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:07 PM
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திருப்பூர்: தீபாவளியை முன்னிட்டு, திருவனந்தபுரம் வடக்கு – நிஜாமுதீன் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
திருவனந்தபுரம் வடக்கில் இருந்து நவ. 2, 9, 16ல் (ரயில் எண்: 06073) மதியம் 2:00 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில், மூன்றாவது நாள் இரவு 11:50 மணிக்கு நிஜாமுதீனைச் சென்றடையும். திருப்பூரை மறுநாள் அதிகாலை 12:45 மணிக்குக் கடக்கும்.
மறுமார்க்கத்தில், நவ. 5, 12, 19ல் (ரயில் எண்: 06074) நிஜாமுதீனில் இருந்து அதிகாலை 5:45 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில், மூன்றாவது நாள் மாலை 4:30 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கைச் சென்றடையும். திருப்பூரை சனிக்கிழமை காலை 6:10 மணிக்குக் கடக்கும்.