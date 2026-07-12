தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ 'மெட்டீரியல் இருக்கு... லைன் மேன் இல்லை'

﻿ 'மெட்டீரியல் இருக்கு... லைன் மேன் இல்லை'

﻿ 'மெட்டீரியல் இருக்கு... லைன் மேன் இல்லை'

ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:02 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:02 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பல்லடம்: பல்லடம் ஒன்றியம், கரைப்புதுார் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட, அருள்புரம், ஜெய்சக்தி நகர் குடியிருப்பு பகுதியில், 100க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இங்குள்ள, 6 வீதிகளில், கடந்த இரண்டு மாதங்களாக தெரு விளக்குகள் எதுவுமே எரிவதில்லை.

இது குறித்து, அப்பகுதி பொதுமக்கள் கூறியதா வது: அருள்புரம் பகுதி, மக்கள் நெருக்கடி மிகுந்த பகுதியாக உள்ளது. நுாற்றுக்கணக்கான குடியிருப்புகள், கடைகள், வணிக வளாகங்கள், தொழில் நிறுவனங்கள் என, இப்பகுதி எந்நேரமும் பரபரப்பாகவே காணப்படும். இவ்வாறு, நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் நிறைந்த ஜெய் சக்தி நகர் பகுதியில், கடந்த இரண்டு மாத காலமாக தெருவிளக்குகள் எதுவும் எரிவதில்லை. இதனால், இரவு நேரங்களில் இப்பகுதி இருள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது.

ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை தெரியப்படுத்தியும், பயனற்ற காரணங்களை கூறி நிராகரித்து வருகின்றனர். இரவு நேரங்களில், வேலைக்குச் சென்று வீடு திரும்பும் பெண்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். திருட்டு, வழிப்பறி சம்பவங்கள் நடக்கும் அபாயமும் ஏற்பட்டு வருகிறது. மக்கள் நெருக்கடி மிகுந்த பகுதியை ஊராட்சி நிர்வாகம் இருளில் வைத்துள்ளது. இது குறித்து கேட்டால், 'மெட்டீரியல் எல்லாம் வந்துவிட்டது; ஆனால், மின்வாரியத்தில் இருந்து லைன் மேன் தான் இன்னும் வரவில்லை,' என காரணம் கூறுகின்றனர். உடனடியாக, தெருவிளக்குகளை சீரமைத்து, குடியிருப்பு பகுதியை இருளில் இருந்து மீட்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us