சிறு நிறுவனங்களுக்கும் பயிற்சி பெற்ற தொழிலாளர்

UPDATED : அக் 16, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:26 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் பின்னலாடைத் தொழில்துறையில் நீடிக்கும் தொழிலாளர் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க, பள்ளி முதல் கல்லுாரி வரை திறன் பயிற்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளதாக, மத்திய திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவோர் துறை கூடுதல் செயலர் நிரஞ்சன்குமார் சுதான்ஷு தெரிவித்துள்ளார். குறு, சிறு நிறுவனங்களுக்கும் பயிற்சி பெற்ற தொழிலாளர்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதே இதில் முக்கிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
ஆந்திரா, ஒடிசா, பீஹார், உத்தரப் பிரதேசம், அசாம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களில் திறன் பயிற்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் போன்ற தொழில் அமைப்புகளுடன் இணைந்து பயிற்சி மையங்கள் உருவாக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லுாரிகள், ஐ.டி.ஐ.க்கள் ஆகியவற்றைச் சிறப்புப் பயிற்சி மையங்களாகத் தரம் உயர்த்துவதுடன், பயிற்சி பெற்ற தொழிலாளர்களின் விவரங்களை மின்னணுத் தளம் மூலம் நிறுவனங்கள் பெறவும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தொழில் பழகுநர் பயிற்சியில் குறு, சிறு நிறுவனங்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களைக் குறைக்க, பயிற்சியாளர்களைப் பல்வேறு நிறுவனங்களில் சுழற்சி முறையில் பணியமர்த்திப் பயிற்சி அளிக்கும் திட்டமும் பரிசீலனையில் உள்ளது.
இந்தத் திட்டங்கள் தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்படும்போது, திருப்பூர் போன்ற தொழில் நகரங்களின் தேவைக்கு ஏற்பத் தொழிலாளர்கள் உருவாக்கப்படுவதுடன், பயிற்சி பெற்றவர்களின் பலன் குறு, சிறு நிறுவனங்களையும் சென்றடைவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதே தொழில்துறையினரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.