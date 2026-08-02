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﻿ போதையில் அரிவாளுடன் வழிப்பறி; இருவர் கைது

﻿ போதையில் அரிவாளுடன் வழிப்பறி; இருவர் கைது

ADDED : ஆக 02, 2026 05:12 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 05:12 AM

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அவிநாசி: அவிநாசி அருகே தனியார் மதுபான கூடத்தில் மது அருந்திவிட்டு, அரிவாளுடன் தகராறில் ஈடுபட்டு, ஒருவரிடம் பணம் மற்றும் செல்போனை பறித்ததாக இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கரூர் மாவட்டம், குளித்தலையைச் சேர்ந்த சையது அன்வர் பாட்ஷா, 28, திருப்பூர் ராக்கியாபாளையத்தைச் சேர்ந்த சம்பத்குமார், 25 ஆகியோர், அவிநாசி-மங்கலம் சாலையில் உள்ள தனியார் மதுபான கூடத்தில் மது அருந்தியுள்ளனர்.

பின்னர், மது போதையில் வெளியே நின்றிருந்த அவர்கள், அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற அனுப்பர்பாளையம் திலகர் நகரைச் சேர்ந்த முத்துப்பாண்டி,34 என்பவரை வழிமறித்து தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, அரிவாளைக் காட்டி மிரட்டி தகராறில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், அவரிடமிருந்து செல்போன் மற்றும் ரூ.1,500-ஐ பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் செல்ல முயன்றுள்ளனர்.

அங்கு சென்ற அவிநாசி போலீசார், சையது அன்வர் பாட்ஷா மற்றும் சம்பத்குமார் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து அரிவாள், பறிக்கப்பட்ட செல்போன் மற்றும் ரூ.1,500 ஆகியவற்றையும் பறிமுதல் செய்தனர்.

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