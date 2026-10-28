விவசாய பிரச்னைக்கு தீர்வு கெடு நிர்ணயிக்கப்படுமா?

UPDATED : அக் 27, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:36 PM
பல்லடம்: விவசாயிகளின் நீண்டகால கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான காலக்கெடுவை தமிழக அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என, ஏர்முனை இளைஞர் அணியின் மாவட்ட துணைத் தலைவர் ஈஸ்வரமூர்த்தி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது:
ஆனைமலையாறு – நல்லாறு திட்டம், முழுமையான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதாக த.வெ.க., அரசு தேர்தலுக்கு முன் வாக்குறுதி அளித்தது. இடைத்தேர்தலின்போதும் உறுதியளிக்கப்பட்ட நிலையில், தேர்தல் முடிந்த பின்னரும் திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.
விவசாயிகள் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தியும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை. எனவே, நிதி நெருக்கடியைக் காரணம் காட்டாமல், கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான காலக்கெடுவை நிர்ணயித்து தமிழக அரசு உடனடியாக அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும்.