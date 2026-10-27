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தொழிலாளி பலி

தொழிலாளி பலி

ADDED : அக் 27, 2026 06:48 AM

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ADDED : அக் 27, 2026 06:48 AM

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வெள்ளகோவில்: வெள்ளகோவில், சக்திபாளையத்தைச் சேர்ந்த சிவக்குமார், 45; கட்டடத் தொழிலாளி; மதுப்பழக்கத்தால் குடும்பத்தைப் பிரிந்து தனியாக வசித்து வந்தார். வெள்ளகோவில் பஸ் ஸ்டாண்டில் மயங்கிக் கிடந்த அவர், நேற்று காலை இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது; வெள்ளகோவில் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

தாராபுரம், சின்னக்கம்பட்டியைச் சேர்ந்த மணி, 70; நான்கு ஆண்டுகளாக சிவன்மலை பகுதியில் வசித்து வந்தார். ரேஷன் கடை முன் படுத்திருந்த அவர், நேற்று முன்தினம் இரவு இறந்தார்; காங்கயம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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