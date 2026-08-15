/உள்ளூர் செய்திகள்/திருச்சி/ அ.தி.மு.க.,வினர் வெடித்த பட்டாசு; தி.மு.க., அலுவலகத்தில் தீ
அ.தி.மு.க.,வினர் வெடித்த பட்டாசு; தி.மு.க., அலுவலகத்தில் தீ
அ.தி.மு.க.,வினர் வெடித்த பட்டாசு; தி.மு.க., அலுவலகத்தில் தீ
ADDED : ஆக 14, 2026 11:23 PM
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திருச்சி: அ.தி.மு.க.,வினர் வெடித்த பட்டாசால் சிதறிய தீப்பொறி விழுந்து, தி.மு.க., அலுவலக கூரை எரிந்து சேதமானது.
காவிரியில் தண்ணீர் திறக்காத த.வெ.க., அரசை கண்டித்தும், மேகதாது அணை கட்டுவதை தடுக்க வலியுறுத்தியும், தஞ்சாவூரில் நேற்று அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
இதில் பங்கேற்க நேற்று காலை, திருச்சி வழியாக காரில் சென்ற பழனிசாமியை, காட்டூர் பகுதியில் அ.தி.மு.க.,வினர் பட்டாசு வெடித்து வரவேற்றனர். காரில் வந்த பழனிசாமி, அந்த இடத்தை கடந்து சென்றார்.
பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறியதில், அருகில் இருந்த தி.மு.க., அலுவலக கூரையில் தீப்பொறி விழுந்து, தீப்பற்றி எரிந்தது. அங்கிருந்தவர்கள் உடனடியாக தண்ணீர் ஊற்றி, தீயை அணைத்தனர்.